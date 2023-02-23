Rafal Augustyniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Augustyniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafal Augustyniak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafal Augustyniak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafal Augustyniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Augustyniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafal Augustyniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Augustyniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Augustyniak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Augustyniak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Augustyniak 14 Ekim 1993 tarihinde Zduńska Wola şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Sylwester Augustyniak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Augustyniak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Rafal Augustyniak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafal Augustyniak'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rafal Augustyniak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Augustyniak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafal Augustyniak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Augustyniak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Widzew II

18 Temmuz 2012 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2013 yılında Widzew II

17 Temmuz 2013 yılında Widzew Lodz

23 Ocak 2015 yılında Jagiellonia

12 Ocak 2016 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2016 yılında Jagiellonia

4 Temmuz 2016 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2017 yılında Jagiellonia

6 Temmuz 2017 yılında Miedz Legnica

30 Haziran 2018 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2018 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2019 yılında Ural

30 Temmuz 2022 yılında Legia Varşova

Rafal Augustyniak kimdir

Rafal Augustyniak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Augustyniak şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MKS MOS Zduńska Wola, Pogoń Zduńska Wola

Rafal Augustyniak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 6 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rafal Augustyniak nereli

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