Rafal Boguski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Boguski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Boguski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Boguski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Boguski 9 Haziran 1984 tarihinde Ostrołęka şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Boguski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Boguski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafal Boguski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rafal Boguski'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafal Boguski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Boguski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rafal Boguski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Boguski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında LKS Lomza

1 Ocak 2006 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2006 yılında GKS Belchatow

30 Haziran 2007 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2021 yılında P. Niepolomice

Rafal Boguski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Boguski şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Rafal Boguski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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