Rafal Brusilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Brusilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Brusilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Brusilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Brusilo 21 Nisan 1989 tarihinde Opole şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Brusiło şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Brusilo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 25 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rafal Brusilo'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafal Brusilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Brusilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafal Brusilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Brusilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Odra Opole

25 Temmuz 2019 yılında Skra Czesto.

Rafal Brusilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Brusilo şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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