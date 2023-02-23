Rafal Figiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Figiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafal Figiel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafal Figiel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafal Figiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Figiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafal Figiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Figiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Figiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Figiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Figiel 8 Mayıs 1991 tarihinde Świebodzin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Figiel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Figiel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafal Figiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rafal Figiel'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rafal Figiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Figiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Rafal Figiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Figiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Lechia ZG II

1 Temmuz 2010 yılında Odra Wodzislaw

31 Aralık 2010 yılında Lechia ZG II

1 Temmuz 2012 yılında UKP Zielona Góra

21 Temmuz 2013 yılında GKS Katowice

1 Temmuz 2014 yılında Chrobry Glogow

14 Ocak 2015 yılında Gornik W.

1 Temmuz 2015 yılında Rakow

1 Temmuz 2019 yılında Podbeskidzie

18 Ocak 2021 yılında GKS Katowice

Rafal Figiel kimdir

Rafal Figiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Figiel şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UKP Zielona Góra (-2008)

Rafal Figiel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rafal Figiel nereli

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