Rafal Janicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Janicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Janicki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Janicki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Janicki 5 Temmuz 1992 tarihinde Szczecin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Janicki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Janicki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Rafal Janicki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rafal Janicki'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafal Janicki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Janicki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafal Janicki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Janicki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Chemik Police

1 Temmuz 2010 yılında Lechia Gdansk

14 Temmuz 2017 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2019 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2019 yılında Wisla Krakow

1 Ocak 2021 yılında Podbeskidzie

16 Temmuz 2021 yılında Górnik Zabrze

Rafal Janicki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Janicki şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rafal Janicki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chemik Police

Polonya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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