Rafal Kurzawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Kurzawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafal Kurzawa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafal Kurzawa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafal Kurzawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Kurzawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafal Kurzawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Kurzawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Kurzawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Kurzawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Kurzawa 29 Ocak 1993 tarihinde Wieruszów şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Kurzawa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Kurzawa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Rafal Kurzawa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Rafal Kurzawa'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rafal Kurzawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Kurzawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafal Kurzawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Kurzawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Gornik II

1 Temmuz 2011 yılında Górnik Zabrze

4 Ağustos 2012 yılında ROW Rybnik

31 Aralık 2013 yılında Górnik Zabrze

6 Ağustos 2018 yılında Amiens SC

31 Ocak 2019 yılında Midtjylland

30 Haziran 2019 yılında Amiens SC

26 Ocak 2020 yılında Esbjerg fB

31 Temmuz 2020 yılında Amiens SC

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2021 yılında Pogon Szczecin

Rafal Kurzawa kimdir

Rafal Kurzawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Kurzawa şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sokół Świba (-2006), Marcinki Kępno (2006-10)

Rafal Kurzawa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 21 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rafal Kurzawa nereli

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