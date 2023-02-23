Rafal Leszczynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Leszczynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Leszczynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Leszczynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Leszczynski 26 Nisan 1992 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Leszczyński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Leszczynski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Rafal Leszczynski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafal Leszczynski'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafal Leszczynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Leszczynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafal Leszczynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Leszczynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında KS Raszyn

1 Temmuz 2009 yılında Dolcan Zabki

1 Temmuz 2015 yılında Piast Gliwice

5 Temmuz 2016 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2017 yılında Piast Gliwice

4 Temmuz 2017 yılında Podbeskidzie

4 Mart 2021 yılında Chrobry Glogow

1 Temmuz 2022 yılında Slask Wroclaw

Rafal Leszczynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Leszczynski şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rafal Leszczynski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olimpia Warszawa

Polonya takımında 22 numaralı formasıyla 18 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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