Rafal Makowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Makowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Makowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Makowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Makowski 5 Ağustos 1996 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Makowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Makowski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Rafal Makowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rafal Makowski'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafal Makowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Makowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafal Makowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Makowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Legia II

12 Ağustos 2016 yılında Pogon Siedlce

31 Aralık 2016 yılında Legia II

1 Temmuz 2017 yılında Legia Varşova

31 Temmuz 2017 yılında Z. Sosnowiec

30 Haziran 2018 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2018 yılında Z. Sosnowiec

13 Temmuz 2018 yılında Radomiak

1 Ağustos 2020 yılında Slask Wroclaw

7 Ocak 2022 yılında Kisvárda

Rafal Makowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Makowski şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rafal Makowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Legia Warszawa

Polonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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