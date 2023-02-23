Rafal Mamla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Mamla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Mamla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Mamla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Mamla 22 Aralık 2003 tarihinde Skarżysko Kamienna şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Mamla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Mamla Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rafal Mamla'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafal Mamla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Mamla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafal Mamla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Mamla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Korona Kielce II

1 Ağustos 2022 yılında Korona Kielce

Rafal Mamla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Mamla şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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