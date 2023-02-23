Rafal Mikulec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Mikulec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Mikulec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Mikulec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Mikulec 4 Temmuz 1997 tarihinde Przemyśl şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Mikulec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Mikulec Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Rafal Mikulec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rafal Mikulec'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafal Mikulec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Mikulec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafal Mikulec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Mikulec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Orzeł Rudnik

1 Temmuz 2014 yılında Wisla Sand.

1 Temmuz 2015 yılında P. Przemysl

15 Temmuz 2016 yılında P. Niepolomice

5 Ağustos 2016 yılında C. Nowotaniec

31 Aralık 2016 yılında P. Niepolomice

19 Temmuz 2018 yılında Resovia

30 Haziran 2019 yılında P. Niepolomice

1 Temmuz 2019 yılında Resovia

Rafal Mikulec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Mikulec şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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