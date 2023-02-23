Rafal Niziolek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Niziolek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Niziolek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Niziolek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Niziolek 19 Mart 1989 tarihinde Ząbkowice Śląskie şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Niziołek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Niziolek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafal Niziolek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Rafal Niziolek'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafal Niziolek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Niziolek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafal Niziolek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Niziolek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında M. Legnica II

1 Temmuz 2008 yılında MKS Kluczbork

1 Temmuz 2017 yılında Odra Opole

Rafal Niziolek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Niziolek şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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