Rafal Pietrzak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Pietrzak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Pietrzak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Pietrzak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Pietrzak 30 Ocak 1992 tarihinde Sosnowiec şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Pietrzak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Pietrzak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Rafal Pietrzak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 20 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Rafal Pietrzak'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafal Pietrzak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Pietrzak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafal Pietrzak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Pietrzak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Z. Sosnowiec

1 Ağustos 2010 yılında Górnik Zabrze

30 Haziran 2011 yılında Z. Sosnowiec

1 Temmuz 2011 yılında Górnik Zabrze

1 Ağustos 2011 yılında Piast Gliwice

30 Haziran 2012 yılında Górnik Zabrze

10 Temmuz 2012 yılında Kolejarz Stroze

30 Haziran 2013 yılında Górnik Zabrze

21 Temmuz 2013 yılında GKS Katowice

20 Ocak 2016 yılında Wisla Krakow

8 Ocak 2018 yılında Zaglebie Lubin

30 Haziran 2018 yılında Wisla Krakow

18 Temmuz 2019 yılında Mouscron

20 Şubat 2020 yılında Lechia Gdansk

Rafal Pietrzak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Pietrzak şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rafal Pietrzak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zagłębie Sosnowiec

Polonya takımında 23 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Şubat 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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