Rafal Straczek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Straczek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafal Straczek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafal Straczek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafal Straczek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Straczek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafal Straczek

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Straczek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Straczek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Straczek 12 Şubat 1999 tarihinde Jarosław şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Polonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafał Strączek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Straczek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Rafal Straczek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafal Straczek'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Rafal Straczek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RafaStr25

Rafal Straczekboyu ve yaşı kaç

Rafal Straczek Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafal Straczek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Rafal Straczek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Straczek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında JKS 1909 U19

1 Temmuz 2015 yılında JKS Jaroslaw

2 Şubat 2017 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2017 yılında JKS Jaroslaw

1 Temmuz 2017 yılında Stal Mielec

2 Ağu 2018 yılında Wólczanka

31 Aralık 2018 yılında Stal Mielec

14 Ağu 2019 yılında Motor Lublin

31 Aralık 2019 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux

Rafal Straczek kimdir

Rafal Straczek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Straczek şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JKS 1909 Jarosław, UKS SMS Łódź

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rafal Straczek nereli

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