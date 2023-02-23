Rafal Wolski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Wolski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafal Wolski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafal Wolski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafal Wolski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Wolski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafal Wolski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Wolski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Wolski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Wolski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Wolski 10 Kasım 1992 tarihinde Kozienice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Wolski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Wolski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rafal Wolski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 6 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Rafal Wolski'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafal Wolski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Wolski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafal Wolski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Wolski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Legia Varşova

25 Ocak 2013 yılında Fiorentina

28 Ağustos 2014 yılında Bari

15 Ocak 2015 yılında Fiorentina

16 Ocak 2015 yılında KV Mechelen

23 Şubat 2016 yılında Fiorentina

24 Şubat 2016 yılında Wisla Krakow

30 Haziran 2016 yılında Fiorentina

4 Temmuz 2016 yılında Lechia Gdansk

6 Mart 2020 yılında Wisla Plock

Rafal Wolski kimdir

Rafal Wolski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Wolski şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jastrząb Głowaczów, Legia Warszawa

Rafal Wolski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rafal Wolski nereli

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