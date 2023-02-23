Rafal Wolsztynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Wolsztynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Wolsztynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Wolsztynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Wolsztynski 8 Aralık 1994 tarihinde Knurów şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Wolsztyński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Wolsztynski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Rafal Wolsztynski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafal Wolsztynski'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafal Wolsztynski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wolsztynskirafal/

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Rafal Wolsztynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Wolsztynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Rafal Wolsztynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Wolsztynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Gornik II

1 Ocak 2014 yılında Górnik Zabrze

10 Şubat 2015 yılında Limanovia

30 Haziran 2015 yılında Górnik Zabrze

21 Ocak 2016 yılında Legionovia

30 Haziran 2016 yılında Górnik Zabrze

2 Şubat 2019 yılında Widzew Lodz

20 Ağustos 2020 yılında Arka Gdynia

12 Ağustos 2021 yılında SJK Seinäjoki

1 Temmuz 2022 yılında Chrobry Glogow

Rafal Wolsztynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Wolsztynski şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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