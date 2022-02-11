Rafet Akgünay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Rafet Akgünay'ın biyografisi

Türk büyükelçi ve akademisyen Rafet Akgünay'ın kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Rafet Akgünay kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Rafet Akgünay'ın biyografisi...

RAFET AKGÜNAY KİMDİR?

68 yaşında Dr. Merih Rafet Akgünay 25 Haziran 1953'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1971 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1975 yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD'de bulunan Fletcher School of Law and Diplomacy Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Doktora yapmıştır. 24.09.2012 tarihinden itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu'nde uluslararası ilişkiler dersleri vermeye başlamıştır.

1977 yılında Dışişleri Bakanlığında Kıbrıs-Yunanistan İşleri Dairesi’nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış, 1977-1979 arasında askerlik görevini yerine getirdikten sonra Dışişleri'ne tekrar dönmüş ve çeşitli görevler üstlendikten sonra 1998-2000 arasında Cumhurbaşkanlığı'nda elçi unvanıyla özel kalem müdürü olarak görev almıştır. 2000-2004 yıllarında Pekin Büyükelçisi, 2004-2005 Başbakan Dışişleri Başdanışmanı, 2005-2008 yılları arasında Çok Taraflı Siyasi İşlerden ve Uluslararası Kuruluşlardan sorumlu Müsteşar yardımcısı olarak görevler yürütmüştür. 2007-2008 arasında Terörle Mücadele Özel Temsilci olmuştur. 1 Nisan 2008-17 Haziran 2012 arasında Ottava Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde Rektör Danışmanı ve Öğretim Üyesidir.[3], KKTC Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 24 Mart 2014 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Öğretmen Zeynep Akgünay ile evli olan Akgünay iki çocuk sahibidir.