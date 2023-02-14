Rafet Baralija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafet Baralija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafet Baralija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafet Baralija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafet Baralija 21 Aralık 2004 tarihinde Wil SG şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafet Baralija Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Rafet Baralija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rafet Baralija'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafet Baralija Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafet Baralija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafet Baralija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafet Baralija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında St. Gallen U16

1 Temmuz 2020 yılında St. Gallen U18

4 Şubat 2022 yılında FC Wil II

Rafet Baralija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafet Baralija şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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