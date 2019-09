Rafet El Roman'dan eski eşe destek

Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Temel Kankıran tarafından şiddete uğrayan eski eşi Ceren Kaplakarslan ile ilgili konuştu. 6 aylık hamile olan eski eşi Ceren Kaplakarslan'ın yanında olduğunu ifade eden El Roman,

HABERLERİ GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM

“ O haberleri görünce çok üzüldüm. Gerçekten içler acısı. Tabii ki ilişkinin iç yüzü nedir ne oldu. Onu bilmiyoruz ama gerekçe ne olursa olsun onu bu şekilde görmek beni içten yaraladı. Ceren tabii ki benim eski eşim, dostum, arkadaşım. İnanın o halde gördüğümde şok oldum. Kendisine ve ailesini geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. Ceren Kaplakarslan ile henüz görüşmediğini ifade eden El Roman, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bir kadına yapılması daha ağır. Hemen her gün bunu tartışıyoruz. Bu sonuncusu olur diyoruz ama olmuyor. Bir gün Ceren'in bunu yaşayacağı, kaderin bize bunu yaşatacağı aklımın ucundan geçmezdi. Umarım her şey geride kalır. Bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirir. Eski eşimde olsa her zaman onun yanındayım” diye konuştu.