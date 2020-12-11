Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan yürek hoplatan kareler! Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı fotoğraflarıyla adeta yürekleri hoplattı. Genç kız bir takipçisinin yorumuna da ilginç bir yanıt verdi.

1 15 Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop'un kızları Su büyüdü.