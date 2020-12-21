Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef'in 126. bölümüne Rafet İnce konuk oldu. Rafet İnce, finale kalan 4 yarışmacıya kendi menüsünü hazırladı. Peki Rafet İnce kimdir? | Rafet İnce Şef nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

RAFET İNCE KİMDİR?

Rafet İnce mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi’nde başladı.

Devlet tarafından aldığı bursla, “Le Cordon Blue College of Culinary Arts”ta ve “Toscan-Cascina”da F&B eğitimi görüp staj yaptı. Şu anda Avrupa’nın en iyi iş oteli seçilen Anadolu yakasının incisi Wyndham Grand Kalamış Hotel’in executive chef’i olarak görev yapmaktadır.

RAFET İNCE ŞEF NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Rafet İnce, 1981 Konya-Ereğli doğumludur. Mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi’nde başlayan ve “Le Cordon Blue College of Culinary Arts”ta ve “Toscan-Cascina”da F&B eğitimi görüp staj yapan Wyndham Grand Kalamış Hotel’in executive chef’idir.

Uluslararası aşçılık yarışmalarında ülkemize sayısız madalya kazandıran Rafet Şef, 2008 “IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatı”nda Türkiye’ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir. “Türkiye Aşçılar Federasyonu” ilk resmi “Aşçılar Milli Takımı”nın da kurucusu olan şefimiz, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Turizm-otelcilik liseleri ve gastronomi eğitimi veren üniversitelerdeki seminer, konferans ve panellere hoca ve konuşmacı olarak katılmış ve ülke çapında ses getiren sosyal sorumluluk projelerine de öncülük etmiştir.

Çeşitli ulusal TV kanalında yemek programları yapmıştır.

“Chaîne des Rôtisseurs” üyesi olan Rafet Şef, Londra’da yayımlanan BBC Good Food dergisinin 2008 yılından beri şef editörlüğü yapmakta olup, “Wacs - Dünya Aşçılar Konfederasyonu”nun da uluslararası jürilik belgesine sahiptir. Dünya gastronomi literatüründeki ilk kişisel gelişim ve gastronomi kariyer kitabı olan “CHEF“ kitabının yazarıdır. 2017’de yazarların oskarı olarak değerlendirilen “Gourmand world cookbook awards”da Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü almıştır.