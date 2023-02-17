Raffael Behounek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raffael Behounek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raffael Behounek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raffael Behounek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raffael Behounek 16 Nisan 1997 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raffael Behounek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Raffael Behounek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Raffael Behounek'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raffael Behounek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raffael Behounek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raffael Behounek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raffael Behounek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Stadlau

1 Temmuz 2017 yılında Mattersburg II

23 Ocak 2019 yılında SV Horn

30 Haziran 2019 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2019 yılında SV Mattersburg

6 Şubat 2020 yılında FC Wacker

20 Ağu 2020 yılında WSG Tirol

Raffael Behounek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raffael Behounek şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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