Rafik Kabou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafik Kabou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafik Kabou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafik Kabou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafik Kabou 28 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da رفيق كابو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafik Kabou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Rafik Kabou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Rafik Kabou'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rafik Kabou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafik Kabou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafik Kabou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafik Kabou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CS Sfaxien

21 Aralık 2013 yılında ES Zarzis

30 Haziran 2014 yılında CS Sfaxien

21 Ağustos 2014 yılında US Ben Guerdane

30 Haziran 2015 yılında CS Sfaxien

1 Temmuz 2015 yılında US Ben Guerdane

1 Temmuz 2016 yılında US Monastir

8 Ağustos 2019 yılında Wadi Degla

9 Kasım 2020 yılında Smouha

31 Ağustos 2021 yılında Wadi Degla

30 Eylül 2022 yılında Enppi SC

Rafik Kabou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafik Kabou şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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