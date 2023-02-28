Rafik Misakyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafik Misakyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafik Misakyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafik Misakyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafik Misakyan 2 Ocak 2000 tarihinde Gyumri şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ռաֆիկ Միսակյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafik Misakyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafik Misakyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 10 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Rafik Misakyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafik Misakyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rafo.misakyan6/

Rafik Misakyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafik Misakyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafik Misakyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafik Misakyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2018 yılında Shirak Gyumri

Rafik Misakyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafik Misakyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rafik Misakyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shirak Gyumri (-12/2011), Banants Erewan (01/2012-)

Ermenistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U16 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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