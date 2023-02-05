Rafiki Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafiki Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafiki Said kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafiki Said ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafiki Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafiki Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafiki Said

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafiki Said adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafiki Said Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafiki Said 15 Mart 2000 tarihinde Samba M'Bodoni şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Komorlar,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafiki Saïd Ahamada şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafiki Said Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASR SPORT yapmaktadır. Rafiki Said, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Rafiki Said'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafiki Said Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r.said15/

Rafiki Saidboyu ve yaşı kaç

Rafiki Said Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafiki Said isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Rafiki Said Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafiki Said futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Brest B

1 Temmuz 2020 yılında Stade Brestois

1 Şubat 2021 yılında Stade Briochin

30 Haziran 2021 yılında Stade Brestois

31 Ağu 2022 yılında Nîmes Olympique

Rafiki Said kimdir

Rafiki Said Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafiki Said şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pilier Rouge Brest

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Rafiki Said nereli

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