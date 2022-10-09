Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) görev tanımı nedir, Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) ne iş yapar, Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) Tanımı;

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Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) Maaşları

Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.94

Meslek Adı :

Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zeytinyağı, soya yağı, ayçiçeği yağı ve diğer yenilebilir yağları rafine etmede kullanılan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rafine Makinesi Operatörü (Katı ve Sıvı Yağlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yağ ve kostik mahlulünü makinenin tanklarına sevk etmede kullanılan valfleri çevirerek makineyi çalıştırmak,

b) Isı ve diğer ayarları yaparak ve ısının istenilen derecede muhafazasını sağlamak,

c) Yağ ve kostik karışımının artık maddelerden temizlenmek üzere temizleme tanklarına geçişini sağlayan valfları çevirmek,

d) Rafine edilmiş yağı depolama tanklarına sevk eden pompaların çalışmasına nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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