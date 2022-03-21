Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri görev tanımı nedir, Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri ne iş yapar, Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri Tanımı;

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Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri Maaşları

Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.01

Meslek Adı :

Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ham petrolün çeşitli aşamalarda yapılan işlemlerle arıtılması ve petrol ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili çalışmalarda mühendislerin gözetiminde görev alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rafineri ve Petrokimya Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mühendislerin planları doğrultusunda ham petrolün arıtılarak çeşitli petrol ürünlerinin (benzin, mazot, motorin vb.) elde edilmesi için yapılacak işlemleri uygulamak,

b) Petrol ürünü elde edilmesi sürecinde kullanılacak katkı maddelerinin standartlara uygunluğunu test etmek ve uygunluğunu sağlamak,

c) Arıza bulma aletleri ile sistemin sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak,

d) Elde edilen petrol ürünlerinin kalite kontrolünü yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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