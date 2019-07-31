Rafineride yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Baytownyton şehrinde bulunan petrol üreticisi Exxon Mobil Rafinerisinde yangın çıktı.

Olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Özellikle yangının gerçekleştiği bölümde bulunan polipropilen maddesinin yanması halinde ortaya çıkabilecek zehirli gazlarla ilgili uyarı yapan ExxonMobile yetkilileri, yangına itfaiyenin yanı sıra Endüstriyel Temizlik ekiplerinin de müdahale ettiğini belirtti.

Öte yandan halka 'sığınaklara gidin' çağrısında bulunuldu.