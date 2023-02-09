Rafinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafinha 21 Haziran 1992 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Diniz Alves e Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafinha Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Madeira Sports yapmaktadır. Rafinha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 17 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Rafinha'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında FC Porto B

1 Haziran 2011 yılında GO Audax

1 Mayıs 2013 yılında Ponte Preta

1 Eylül 2013 yılında GO Audax

1 Ekim 2013 yılında Guaratinguetá

31 Mayıs 2014 yılında GO Audax

6 Mart 2015 yılında Atlético-PR

17 Temmuz 2015 yılında ABC FC

31 Aralık 2015 yılında Atlético-PR

22 Ocak 2016 yılında Ferroviária

10 Mayıs 2016 yılında Atlético-PR

9 Haziran 2016 yılında Ceará SC

10 Ağu 2016 yılında Atlético-PR

11 Ağu 2016 yılında Chiapas FC

1 Ocak 2017 yılında GO Audax

9 Mayıs 2017 yılında Brasil-RS

30 Kasım 2017 yılında Atlético-PR B

11 Ocak 2018 yılında Goiás EC

9 Ocak 2020 yılında Botafogo-SP

19 Şubat 2021 yılında Mirassol-SP

21 Mayıs 2021 yılında Remo

14 Ocak 2022 yılında São Bernardo-SP

17 Mayıs 2022 yılında EC Vitória

Rafinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafinha şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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