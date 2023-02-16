Rafinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafinha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafinha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafinha 7 Eylül 1985 tarihinde Londrina şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Marcio Rafael Ferreira de Souza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafinha Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Rafinha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rafinha'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafinha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/R13_official

http://instagram.com/r_13official

http://www.facebook.com/pages/Rafinha-Official/119204654760666

Rafinhaboyu ve yaşı kaç

Rafinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Coritiba FC

22 Ağu 2005 yılında Schalke

4 Ağu 2010 yılında Genoa

1 Temmuz 2011 yılında Bayern

1 Temmuz 2019 yılında Flamengo

23 Ağu 2020 yılında Olimpiakos

28 Mart 2021 yılında Grêmio

19 Ocak 2022 yılında São Paulo

Rafinha kimdir

Rafinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafinha şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Rafinha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Rafinha nereli

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