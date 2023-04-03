Rafinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafinha 10 Ekim 2002 tarihinde Águeda şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Jesus Pires şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafinha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportsbloom yapmaktadır. Rafinha, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Rafinha'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Rafinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Anadia Sub-15
1 Temmuz 2016 yılında Gafanha Sub-15
1 Temmuz 2017 yılında Académica S17
1 Temmuz 2019 yılında Académica U19
1 Temmuz 2020 yılında Académica A23
3 Ağustos 2021 yılında SC Farense A23
Rafinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafinha şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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