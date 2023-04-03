Rafinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rafinha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafinha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.