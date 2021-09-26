Rafızi ne demek, TDK'ya göre Rafızi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rafızi ne demek? Rafızi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Rafızi kelimesi. Peki Rafızi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rafızi nedir, Rafızi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Rafızi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Rafızi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

RAFIZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rafızi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rafızi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Rafızi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rafıziliği benimseyen kimse

