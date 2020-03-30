Rafting botları koronavirüs nedeniyle depoda kaldı

HER yıl mart ayında raftingcilerin botlarını suya indirdiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl bu görüntel oluşmadı.

Dünya genelinde ilan edilen koronavirüs karantinaları nedeniyle turistin gelmediği Antalya'da, yerli halk da "Evde kal" çağrısına uyuyor. Bu nedenle normal zamanlarda günde 300'ün üzerinde botun tura çıktığı Köprülü Kanyon'da rafting yapılmıyor. Hazırlıklarını tamamlayan rafting işletmecileri, salgının sona ermesini bekliyor.

Bölgede 15 yılı aşkın süredir rafting işletmeciliği yapan Aktifraft sahibi Necmi Aksu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs nedeniyle sezonu açmadıklarını söyledi. Yerli veya yabancı turistin karantina uygulamaları nedeniyle evlerine kapandığını anlatan Aksu, "Salgın dünya genelinde tamamen kontrol altına alınıncaya kadar beklemedeyiz. Salgının kontrol altına alınması için devletimizin aldığı önlemlere destek oluyoruz. Dünyanın dört bir yanını etkileyen bu salgının bitmesini ve eski günlere dönmeyi iple çekiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA