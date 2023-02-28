Ragab Bakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ragab Bakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ragab Bakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ragab Bakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ragab Bakar 15 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ragab Abdelhalim Mohamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ragab Bakar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eihab Ragab yapmaktadır. Ragab Bakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ragab Bakar'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ragab Bakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ragab Bakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ragab Bakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ragab Bakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2014 yılında Enppi SC

15 Ağustos 2015 yılında El Dakhlia

26 Temmuz 2016 yılında Smouha

1 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

12 Kasım 2020 yılında Cleopatra FC

31 Ağustos 2021 yılında Pyramids FC

7 Ekim 2021 yılında Gaish

Ragab Bakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ragab Bakar şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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