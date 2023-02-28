Ragab Nabil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ragab Nabil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ragab Nabil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ragab Nabil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ragab Nabil 18 Ekim 1993 tarihinde Cairo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ragab Nabil Abdelnabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ragab Nabil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Ragab Nabil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ragab Nabil'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ragab Nabil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ragab Nabil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ragab Nabil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ragab Nabil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Wadi Degla

15 Ocak 2017 yılında El Makasa

1 Ocak 2018 yılında Smouha

15 Eylül 2022 yılında Cleopatra FC

Ragab Nabil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ragab Nabil şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Ragab Nabil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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