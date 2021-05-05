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Ragbi Antrenörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Ragbi Antrenörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Ragbi Antrenörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ragbi Antrenörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3422.85
Meslek Adı : Ragbi Antrenörü
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları
Meslek Birim Grubu : Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Tanımı : Ragbi takımını çalıştıran, teknik, taktik, kondisyon ve moral bakımından oyuncuların maçlara hazırlanmalarını sağlayan, sporcuların ragbi kural ve tekniklerine uygun olarak yetişmelerini ve gelişmelerini takip eden, takımı kuran,belirlenen hedeflere ulaşılmasında yönetime karşı sorumlu olan nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları : Ragbi Antrenörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Ragbi takım oyuncularının bölgelere göre seçilmesi ve transfer edilmesi hususunda 
        kulüp yönetimine önerilerde bulunmak, rapor hazırlamak,
b)    Takımın transfer bütçesi doğrultusunda transfer edilecek oyunculara karar vermek ve 
         transfer edilmelerini sağlamak,
c)    Yaz antrenmanları, sezon öncesi hazırlık turnuvaları, sezon içi antrenmanları, sezon 
        maçları, sezon içi kupa ve play off maçlarına teknik ve taktik programlar yaparak 
        takımı hazırlamak,
d)    Sezon öncesinde takımın o sene uygulayacağı hücum ve savunma organizasyonlarını 
        hazırlamak,
e)    Sezon içinde diğer rakip takımların hücum ve savunma organizasyonlarını analiz 
        ederek takımı maçlara hazırlamak,
f)    Sezon öncesinde ve sezon içinde Ragbi oyuncularının fizksel ve psikolojik 
        motivasyonlarının en üst düzeyde olmasını sağlamak,
g)    Sezon içinde, formsuz olan oyuncuların eksikliklerini özel idmanlar yaptırarak 
        gidermek,
h)    Sezon öncesi, sezon içi ve sezon sonrasında takım yönetimine, takımın durumu, 
       eksiklikleri, ihtiyaçları ve aldıkları sonuçlar hakkında rapor vermek,
i)    Hazırlık maçları ve kamp yerlerinin belirlenmesinde yönetime önerilerde bulunmak,
j)    Rakip Ragbi takımlarının teknik ve taktik bakımdan tanımaya yönelik olarak maçları 
        izlemek,
k)    Müsabakalara bağlı olduğu kulübü en iyi şekilde temsil etmek üzere hazırlanmak,
l)    Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ragbi Antrenörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi mesleği için “2310.12” kod olarak kullanılır iken Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı mesleği için “7212.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ragbi Antrenörü Meslek Kodu “3422.85” olarak belirlenmiştir.
 

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