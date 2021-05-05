Ragbi Hakemi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3422.86

Meslek Adı : Ragbi Hakemi

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Ragbi Hakemi spor müsabakalarını Ragbi kural ve tekniklerine uygun olarak kurallarına göre yöneten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Ragbi Hakemi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ragbi müsabakalarını, müsabaka kuralları doğrultusunda yönetmek,

b) Takımın transfer bütçesi doğrultusunda transfer edilecek oyunculara karar vermek ve

transfer edilmelerini sağlamak,

c) Yaz antrenmanları, sezon öncesi hazırlık turnuvaları, sezon içi antrenmanları, sezon

maçları, sezon içi kupa ve play off maçlarına katılmak,

d) Sezon öncesinde takımın o sene uygulayacağı hücum ve savunma organizasyonlarını

incelemek,

e) Sezon öncesi, sezon içi ve sezon sonrasında takım yönetimine, takımın durumu,

eksiklikleri, ihtiyaçları ve aldıkları sonuçlar hakkında rapor vermek,

i) Hazırlık maçları ve kamp yerlerinin belirlenmesinde yönetime önerilerde bulunmak,

j) Müsabakaları en iyi şekilde yönetmek,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ragbi Hakemi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi mesleği için “2310.15” kod olarak kullanılır iken Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı mesleği için “5312.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ragbi Hakemi Meslek Kodu “3422.86” olarak belirlenmiştir.

