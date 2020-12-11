Ragga Oktay'ın son hali Cem Yılmaz'a benzetildi!

Hollanda gurbetçisi bir ailenin oğlu olan Ragga Oktay, 90'lı yıllarda esprili sözlere sahip çeşitli türdeki şarkılar yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Ragga Oktay büyük değişimi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şimdilerde 2004 yılında açtığı reklam müziği şirketini yöneten ve beste yapmaya devam eden Ragga Oktay'ın bu değişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ragga Oktay'ın son hali bir çok kişi tarafından Cem Yılmaz'a benzetildi.

RAGGA OKTAY KİMDİR?

Ragga Oktay, 15 Nisan 1976 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde doğmuştur. Aslen Malatya'lı olan Ragga Oktay'ın asıl adı Oktay Yurtalan'dır. Küçük yaştan beri müzikle ilgilenmiştir. Hollanda'da ikinci ligde futbol oynadı. Derken seçmeler için Galatasaray'a çağrıldı. Beğenilmedi çünkü ben hep çimende oynuyordu çamurda oynayamadı.

Müziğe başlaması kendisini keşfetmesi ile oldu. Hiç kimse gelip onu keşfetmedi , şarkı yapabildiğini fark edince üretmeye devam etti. Çukolata Kız şarkısı çok beğenildi.



1996 yılında Türkiye'ye geldiği yıllarda müzikte yakalayamadığı popülariteyi Selotiplemesiyle Turkcell reklam filmleri sayesinde yakaladı. O reklam süreci yedi sene sürdü.

1998 de Türkiye onu bir Tarkan konserinde ön solist olarak çıktığı sahneden çabuk indirilmek istenmesine tepki olarak sahnede oturma eylemi yapmasıyla tanımıştı.

2008 yılında Mert İle Gert adlı dizide başrol oynadı. 2010 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu "Yok Böyle Dans" yarışma programında yarıştı.

Ragga Oktay, 2013 yılında öyküsünü yazdığı, "MC DANDİK" sinema filminde Cem Yaz ile birlikte yönetti, "Dandik" ve "Has İttir" adlı 2 ayrı karakterle başrolünü oynadı.

Ragga Oktay evlidir.

Albümleri :

2012 - Normal mi?

2005 - Papucu Yarım/Selamünaleyküm

2002 - Best of... Aman o

2000 - Sonsuza Kadar

1998 - Herşeye Rağmen

1997 - Aman o.. Oktay geliyor

Filmleri :

2013 - M.C. Dandik (film)

2012 - M.U.C.K. (Dizi)

2009 - Ah Kalbim

2008 - Mert ile Gert(Dizi)

2005 - Tadımız Kaçmasın

2003 - Okul (film)