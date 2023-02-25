Ragim Sadykhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ragim Sadykhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ragim Sadykhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ragim Sadykhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ragim Sadykhov 18 Temmuz 1996 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Rəhim Fuad oğlu Sadıxov (rus. Садыхов Рагим Фуадович) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ragim Sadykhov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 3R Sports Management yapmaktadır. Ragim Sadykhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ragim Sadykhov'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ragim Sadykhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ragim Sadykhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ragim Sadykhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ragim Sadykhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Spartak II

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Solyaris Moskau

19 Temmuz 2016 yılında Torpedo Moskau

1 Eylül 2019 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2022 yılında Zira FK

Ragim Sadykhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ragim Sadykhov şuan Zira FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Ragim Sadykhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 22 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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