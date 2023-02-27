Ragnar Sveinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ragnar Sveinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ragnar Sveinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ragnar Sveinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ragnar Sveinsson 18 Aralık 1994 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ragnar Bragi Sveinsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ragnar Sveinsson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ragnar Sveinsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 21 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Ragnar Sveinsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Ragnar Sveinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ragnar Sveinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ragnar Sveinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ragnar Sveinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2011 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

20 Mart 2014 yılında Fylkir

21 Şubat 2017 yılında Víkingur

26 Temmuz 2017 yılında Fylkir

16 Ekim 2017 yılında Víkingur

21 Şubat 2018 yılında Fylkir

Ragnar Sveinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ragnar Sveinsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ragnar Sveinsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fylkir Reykjavík (bis 7/2011), 1.FC Kaiserslautern (8/2011-2013)

İzlanda U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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