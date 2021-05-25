25 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı yendi, seride öne geçti: 67-6225 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu | Onvo OV50F353 ultra HD android smart led tv A101'de!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 25 Mayıs 2021 SalıBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 25 Mayıs 2021AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk kimdir, nereli, kaç yaşında?İnanması zor ama gerçek! Hakkari'de ekipler karla mücadele ediyorMerkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı!Malatya'da kavga ihbarına giden polis ceset buldu: 3 gözaltı25 Mayıs 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Rahat durmadı! Örgütü cezaevinden yöneten Adnan Oktar davasında yeni karar

Rahat durmadı! Örgütü cezaevinden yöneten Adnan Oktar davasında yeni karar

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütü yönetmeye kalkarak sohbet toplantıları düzenlemesi üzerine Batman’a sevk edilmesine karar verildi. Sevk kararına itiraz eden Oktar'ın talebi dikkate alınmadı.

Rahat durmadı! Örgütü cezaevinden yöneten Adnan Oktar davasında yeni karar

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘cinsel saldırı’ gibi suçlardan toplam 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, cezaevinde bile rahat durmadı. Suç örgütü lideri cezasını Edirne Ceza İnfaz Kurumu’nda tamamlıyordu. Burada aynı davadan hükümlü olduğu erkek müritleri ve diğer mahkumlarla sohbet toplantıları düzenleyen Adnan Oktar, cezaevi yönetimi tarafından uyarıldı. Ancak Oktar uyarılara kulak asmadı. Cezaevi yönetimi de bu ihlalleri Adalet Bakanlığı’na bildirdi.

SEVKE İTİRAZ ETTİ AMA İŞE YARAMADI

Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar’ın tek başına Batman’ın Beşiri ilçesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edilmesi kararı aldı. Oktar sevke itiraz etti ancak bir sonuç alamadı. Erkek müritlerinin de Adnan Oktar’la birlikte Batman’a gitmek için yaptığı başvurular ise reddedildi. Adnan Oktar, yüksek güvenlik önlemleri altında geçen pazar günü Edirne’den yola çıkarıldı ve karayoluyla Batman’a götürüldü. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık muayenesinden geçirilen Oktar, dün cezaevine yerleştirildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT