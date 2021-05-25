Rahat durmadı! Örgütü cezaevinden yöneten Adnan Oktar davasında yeni karar

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘cinsel saldırı’ gibi suçlardan toplam 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, cezaevinde bile rahat durmadı. Suç örgütü lideri cezasını Edirne Ceza İnfaz Kurumu’nda tamamlıyordu. Burada aynı davadan hükümlü olduğu erkek müritleri ve diğer mahkumlarla sohbet toplantıları düzenleyen Adnan Oktar, cezaevi yönetimi tarafından uyarıldı. Ancak Oktar uyarılara kulak asmadı. Cezaevi yönetimi de bu ihlalleri Adalet Bakanlığı’na bildirdi.

SEVKE İTİRAZ ETTİ AMA İŞE YARAMADI

Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar’ın tek başına Batman’ın Beşiri ilçesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edilmesi kararı aldı. Oktar sevke itiraz etti ancak bir sonuç alamadı. Erkek müritlerinin de Adnan Oktar’la birlikte Batman’a gitmek için yaptığı başvurular ise reddedildi. Adnan Oktar, yüksek güvenlik önlemleri altında geçen pazar günü Edirne’den yola çıkarıldı ve karayoluyla Batman’a götürüldü. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık muayenesinden geçirilen Oktar, dün cezaevine yerleştirildi.