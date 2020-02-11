Rahatsızlanan 2 kardeş için karlı yollar aşıldı

Bingöl'de UMKE ve sağlık ekipleri aynı anda rahatsızlanan biri 3 aylık diğeri 2 yaşındaki kardeşlere 4 saatte ulaşıp hastaneye kaldırılmasını sağladı.

Bingöl'ün kırsal kesimlerinde kar kalınlığının 2 metreye yaklaşmasıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), köylerde mahsur kalan hastalar için seferber oluyor. Karlıova ilçesine bağlı Kaynak köyünde 3 aylık Sümeyra ve 2 yaşındaki Ayvaz kardeşlerin yüksek ateş, ishal ve kusma şikayetleri ortaya çıkınca aile 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye hem ambulans hem de UMKE ekibi paletli kar kürümeli araçla hareket etti. Ekiplerin 4 saat süren karla mücadele çalışması ile köye ulaşıldı. 2 kardeşi ailesiyle birlikte evden alan ekipler tekrar karlı yolları aşıp uygun noktaya bekleyen ambulansa teslim etti. Kardeşler ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuklarının çok hasta olduğunu belirten baba Emrullah Uğur, sağlık ekiplerinin karlı yolları alarak gelip kendilerini hastaneye götürdüğünü aktarıp teşekkür etti.

Kaynak: İHA