Rahid Amirquliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahid Amirquliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rahid Amirquliyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rahid Amirquliyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rahid Amirquliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahid Amirquliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rahid Amirquliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahid Amirquliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rahid Amirquliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rahid Amirquliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rahid Amirquliyev 1 Eylül 1989 tarihinde Qusar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Rahid Ələkbər oğlu Əmirquliyev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rahid Amirquliyev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHAN Sports Management yapmaktadır. Rahid Amirquliyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Rahid Amirquliyev'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rahid Amirquliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rahid Amirquliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Rahid Amirquliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rahid Amirquliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Shahdag FK

1 Temmuz 2006 yılında Hazar Lenkeran

1 Ocak 2016 yılında Karabağ

1 Temmuz 2018 yılında FK Sabail

Rahid Amirquliyev kimdir

Rahid Amirquliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rahid Amirquliyev şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Rahid Amirquliyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 14 numaralı formasıyla 7 Mart 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 60 maçta 3 gol atmıştır.

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Rahid Amirquliyev nereli

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