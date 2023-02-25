Rahil Mammadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahil Mammadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rahil Mammadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rahil Mammadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rahil Mammadov 24 Kasım 1995 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Rahil Sərvər oğlu Məmmədov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rahil Mammadov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rahil Mammadov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Rahil Mammadov'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rahil Mammadov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rahil4mammadov/

Rahil Mammadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rahil Mammadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rahil Mammadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rahil Mammadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Neftçi Baku

1 Ocak 2018 yılında FK Sabail

1 Temmuz 2018 yılında Karabağ

9 Şubat 2022 yılında Zira FK

30 Haziran 2022 yılında Karabağ

Rahil Mammadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rahil Mammadov şuan Karabağ takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Rahil Mammadov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 4 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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