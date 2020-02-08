Rahim ağzı yarası nedir ? Belirtileri nelerdir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer, rahim ağzı yaralarının kadınlarda sık görülen bir hastalık olduğunu belirterek. "Rahim ağzı yaraları rahim ağzının normalin dışında bir görüntü almasıdır. Rahim ağzı iltihapları , servikal erozyon , servikalektropiyon rahim ağzında yara görüntüsü verir" dedi.

Rahim ağzı iltihabının cinsel ilişkide bulunan her yaştaki kadında görülebileceğini kaydeden Op.Dr.Esra Demir Yüzer, "Servisite neden olarak enfeksiyonlar ve rahim ağzına olan travmalar sayılabilir. Rahim ağzı enfeksiyonları ve travmalarında bölgeye kan akımı artar. Kan akımı artan bölge daha kızarık ve şiş bir görünüm alır.

Servikal erozyon ve ektropiyon. Rahim ağzının iç yüzü ve dış yüzü birbirinden farklı hücrelerle döşenmiştir. Bu farklılık iç yüzün kırmızı renkte dış yüzün pembe renkte görülmesine neden olur. İç ve dış yüzeyi ayıran sınır bölgeye transformasyon zonu denir. İç yüzeyi döşeyen hücrelerin dış yüzeye ilerlemesine ektropiyon (servikaleversiyon )denir. Bu durum bir kanser değildir. Gebelikte ve genç kızlarda ektropiyon görülmesi normal kabul edilir. Doğum kontrol hapı kullananlarda , prezervatif veya tampon kullanımı sırasında rahim ağzının travmatize olması ile, sperm öldürücü veya kayganlaştırıcı krem kullanımına bağlı olarak oluşabilir" diye konuştu.

Op.Dr.Esra Demir Yüzer, rahim ağzı yaralarının kadında ne gibi şikayetlere yol açtığı konusunda ise yunları söyledi;

"Kasıklarda ağrı ve normalin dışında sarı-yeşil , kötü kokulu vajinal akıntısı olan kadınlarda tek başına veya diğer bazı hastalıklarla birlikte servisit görülebilir. Anormal vajinal kanama, Cinsel ilişki esnasında ağrı (Disparoni), İdrar yaparken yanma (disüri), Bel ağrısı, Tedavisi gecikmiş vakalar da rahim ağzındaki tıkaç görevi yapan mukusun yapımı bozularak rahim ağzı kanalından spermlerin geçişine engel olunur ve kısırlığa neden olabilir. Gebelerde rahim ağzı iltihabı olduğunda düşük (abortus) ve erken doğum (preterm doğum) riski bulunur. Servisiti olan annelerden doğan yeni doğanlarda doğum sonrası akciğer ve göz enfeksiyonları daha fazla görülür.

Rahim ağzı yaralarının kendine has şikayetleri olmadığından çoğunlukla başka bir hastalık nedeniyle jinekoloğa başvuran kadınların jinekolojik muayenesi sonucu tanısı konur. Yukarıda sayılan şikayetlerin birkaçı mutlaka vardır. Enfeksiyona bağlı vajinal akıntısı olan kadınlarda öncelikle buna yönelik tetkik ve tedavisi planlanır. Vajinal enfeksiyon sonrası rahim ağzı (servikal) smear testi ile hücre taraması yapılır.

Servikalpapsmeartesti sonucuna göre tedavi planlanır. Servikalsmear testinde normal dışı hücre gelişimi varsa kolposkopi eşliğinde servikalbiopsi alınır. Kolposkopi rahim ağzına fışkırtılan özel hazırlanmış bir solüsyona anormal reaksiyon veren bölgelerden biopsi alınarak ayrıntılı inceleme imkanı verir. Rahim ağzı yaralarında tedavide amaç ; yaradaki iltihabi ve rahim ağzı dışındaki bölgede olmaması gereken hücreleri öldürmek ve yerine sağlıklı doku gelişiminin sağlanmasıdır. Bu amaçla rahim ağzına koterizasyon veya krioterapi uygulamaları yapılır.

Rahim ağzının elektrik akımı vasıtasıyla ısı oluşturularak tahrip edilmesidir. Bu işleme halk arasında yara yakma da denir. Bu amaçla ince kalem şeklinde aletler kullanılır. Koterizasyon işlemi çok hafif ağrılı olabilir. Anestezi gerektirmez. Koterizasyon sonrası sağlam doku tahrip edilen dokunun üzerini kaplayarak iyileşmesini sağlar. Yara iyileşmesi 1-2 ayı bulur. İyi cihazlarla yapıldığında sonuçları oldukça iyidir.

Rahim ağzının sıvı azot veya karbondioksit yardımıyla dondurulması işlemidir. Halk arasında yara dondurulma işlemi olarak bilinir. Özel aparatlar kullanılarak yapılan bir işlemdir. Çoğunlukla ağrı hissedilmez. Yara iyileşmesi 1-2 ayı bulabilir. Rahim ağzı yaralar hafife alınmamalı ve asla ertelenmemelidir. Sizde zaman kaybetmeden randevu alın."

Kaynak: İHA