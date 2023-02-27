Rahim Alboughobaish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahim Alboughobaish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rahim Alboughobaish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rahim Alboughobaish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rahim Alboughobaish 17 Kasım 1993 tarihinde Abadan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رحیم آلبوغبیش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rahim Alboughobaish Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rahim Alboughobaish, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rahim Alboughobaish'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rahim Alboughobaish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rahim Alboughobaish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rahim Alboughobaish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rahim Alboughobaish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2015 yılında Sanat Naft Nov

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal Ahvaz

14 Temmuz 2017 yılında Arvand Kh

9 Temmuz 2019 yılında Fajr Sepasi

13 Mart 2021 yılında Mes Kerman

24 Eylül 2021 yılında Kheybar FC

6 Temmuz 2022 yılında Sanat Naft

Rahim Alboughobaish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rahim Alboughobaish şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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