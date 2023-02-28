Rahim İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahim İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rahim İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rahim İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rahim İbrahim 10 Haziran 2001 tarihinde Salaga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Rash Rahim Ibrahim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rahim İbrahim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S&E yapmaktadır. Rahim İbrahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Rahim İbrahim'nin AS Trencin ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rahim İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rahim İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rahim İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rahim İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında AS Trencin

Rahim İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rahim İbrahim şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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