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Rahip ne demek, TDK'ya göre Rahip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rahip kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Rahip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rahip nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Rahip kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Rahip ne demek, TDK'ya göre Rahip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rahip ne demek? Rahip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rahip kelimesi. Peki rahip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rahip nedir, rahip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

RAHİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rahip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Rahip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre rahip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan evlenmemiş papaz, keşiş, karabaş

RAHİP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Üstünde nedense rahip giysisi, başında da defne dalından bir çelenk var.

RAHİP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- başrahip

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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