Rahman Abdul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahman Abdul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rahman Abdul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rahman Abdul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rahman Abdul 1 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rahman Abdul Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini mentormanagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Rahman Abdul'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rahman Abdul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rahman Abdul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rahman Abdul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rahman Abdul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Heart of Lions

1 Ekim 2021 yılında Legon Cities FC

Rahman Abdul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rahman Abdul şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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