Rahman Dashdamirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahman Dashdamirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rahman Dashdamirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rahman Dashdamirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rahman Dashdamirov 20 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Rəhman Nazim oğlu Daşdəmirov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rahman Dashdamirov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rahman Dashdamirov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rahman Dashdamirov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rahman Dashdamirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rahman Dashdamirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rahman Dashdamirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rahman Dashdamirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında MOIK

1 Temmuz 2021 yılında FC Shamakhi 2

1 Ocak 2022 yılında Shamakhi

Rahman Dashdamirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rahman Dashdamirov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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