Rahman Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahman Haciyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rahman Haciyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rahman Haciyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rahman Haciyev 25 Temmuz 1993 tarihinde Tovuz şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Rəhman Xudayət oğlu Hacıyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rahman Haciyev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Rahman Haciyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 15 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Rahman Haciyev'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Rahman Haciyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rahman Haciyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rahman Haciyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rahman Haciyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FK Baku

1 Temmuz 2010 yılında Altay SK

1 Aralık 2010 yılında FK Baku

21 Ocak 2014 yılında Sumqayıt

14 Temmuz 2014 yılında Gaziantep BB

15 Ocak 2015 yılında Neftçi Baku

8 Temmuz 2020 yılında Keshla

30 Haziran 2021 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2021 yılında Shamakhi

30 Haziran 2022 yılında Neftçi Baku

Rahman Haciyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rahman Haciyev şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rahman Haciyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Baku FK

Azerbaycan takımında 17 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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